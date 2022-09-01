Рашисти намагаються відновити логістичне забезпечення на півдні України — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n174293-rashysty-namagautsya-vidnovyty-logistychne-zabezpechennya-na-pivdni-ukrayiny-genshtab.htmlРакурс
Рашисти зосереджують свої зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів в інших регіонах півдня та сходу України.
Зокрема, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій, вживає заходів з поповнення втрат та намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Південнобузькому напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення — обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки рашисти активно застосовували БПЛА.
На інших напрямках ситуація така:
- на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, Чарівне, Білогір’я;
- на Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників;
- на Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА;
- на Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку;
- на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар'ївка, Сіверськ;
- на Бахмутському напрямку рашисти здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве;
- на Авдіївському напрямку загарбники здійснили обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк, завдали авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль;
- на Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар’їнка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав;
- на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі;
- на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил рф у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області;
- корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.