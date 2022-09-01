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Україна понад шість місяців протистоїть масштабному російському вторгненню, фото: «Діалог.UA»

Рашисти намагаються відновити логістичне забезпечення на півдні України — Генштаб

1 вер 2022, 08:53
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Рашисти зосереджують свої зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів в інших регіонах півдня та сходу України.





Зокрема, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій, вживає заходів з поповнення втрат та намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення — обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки рашисти активно застосовували БПЛА.

На інших напрямках ситуація така:

  • на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, Чарівне, Білогір’я;
  • на Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників;
  • на Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА;
  • на Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку;
  • на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар'ївка, Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку рашисти здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве;
  • на Авдіївському напрямку загарбники здійснили обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк, завдали авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль;
  • на Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар’їнка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав;
  • на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі;
  • на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил рф у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області;
  • корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Джерело: Ракурс


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