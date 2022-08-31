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Ракурс
Украинские военные уничтожают рашистов, скриншот видео

Как проводят «профессиональную дезинсекцию от рашистов», показали ВСУ (ВИДЕО)

31 авг 2022, 21:04
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Українські військові зі 128-ї бригади показали, як здійснюється знищення за допомогою безпілотника групи рашистів, котрі заховалися в окопах.





Відповідне відео сьогодні, 31 серпня, опубліковане на сторінці 128-ї бригади в соціальній мережі Фейсбук.

У вас завелися таргани та інші паразити? 128 бригада має рішення, — зазначається в описі до відео. — Проводимо професійну дезінсекцію та деокупацію у ваших домівках.

Нагадаємо, рашисти за минулу добу, 30 серпня, втратили приблизно 350 осіб, 20 танків та 12 артилерійських систем.

Источник: Ракурс


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