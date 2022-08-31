Минобороны подало в Раду предложения по военному учету женщин

Рада может рассмотреть вопрос постановки женщин на военный учет, фото: Минобороны

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Ракурс

Міністерство оборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Про це сьогодні, 31 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі над відповідним законопроектом міністерство працює разом із профільним парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламенту, — наголошує Маляр. — Якщо будуть прийняті зміни — Міноборони і Генштаб їх виконають.

За її словами, досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Водночас для ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби, -зазначила Маляр.