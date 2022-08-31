Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В приложении «Дія» появились новые функции, фото: «Экономическая правда»

Масштабное обновление — в «Дії» появились новые функции

31 авг 2022, 19:56
999

У «Дії» з’явилася низка нових функцій.





Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що додані такі функції:

  • документи англійською;
  • шеринг авто;
  • електронне пенсійне;
  • посвідка на проживання,

Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо сплату штрафів за фото та відеофіксацією, — зазначив Федоров.

Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги, пишіть про них у соцмережах, тегайте Дію. Буду вдячний за фідбек, — додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно в «Дії» запрацювала автоматична реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров