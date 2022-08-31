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В приложении «Дія» появились новые функции, фото: «Экономическая правда»
Масштабное обновление — в «Дії» появились новые функцииhttps://racurs.ua/n174286-masshtabnoe-obnovlenie-v-diyi-poyavilis-novye-funkcii.htmlРакурс
У «Дії» з’явилася низка нових функцій.
Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зазначається, що додані такі функції:
- документи англійською;
- шеринг авто;
- електронне пенсійне;
- посвідка на проживання,
Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо сплату штрафів за фото та відеофіксацією, — зазначив Федоров.
Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги, пишіть про них у соцмережах, тегайте Дію. Буду вдячний за фідбек, — додав міністр.
Нагадаємо, нещодавно в «Дії» запрацювала автоматична реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
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