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Ракурс
У додатку «Дія» з’явилися нові функції, фото: «Економічна правда»

Масштабне оновлення — у «Дії» з’явилися нові функції

31 сер 2022, 19:56
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У «Дії» з’явилася низка нових функцій.





Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що додані такі функції:

  • документи англійською;
  • шеринг авто;
  • електронне пенсійне;
  • посвідка на проживання,

Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо сплату штрафів за фото та відеофіксацією, — зазначив Федоров.

Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги, пишіть про них у соцмережах, тегайте Дію. Буду вдячний за фідбек, — додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно в «Дії» запрацювала автоматична реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Джерело: Ракурс


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