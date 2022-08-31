У додатку «Дія» з’явилися нові функції, фото: «Економічна правда»

https://racurs.ua/ua/n174286-masshtabne-onovlennya-u-diyi-z-yavylysya-novi-funkciyi.html

Ракурс

У «Дії» з’явилася низка нових функцій.

Про це сьогодні, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що додані такі функції:

документи англійською;

шеринг авто;

електронне пенсійне;

посвідка на проживання,

Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо сплату штрафів за фото та відеофіксацією, — зазначив Федоров.

Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги, пишіть про них у соцмережах, тегайте Дію. Буду вдячний за фідбек, — додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно в «Дії» запрацювала автоматична реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).