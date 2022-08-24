У «Дії» тепер можна зареєструвати ТОВ, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n174044-vidkryty-biznes-za-2-sekundy-u-diyi-z-yavylasya-nova-funkciya.html

Ракурс

На порталі «Дія» сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, запрацювала нова функція — автоматична реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди, — зазначив міністр.

За його словами, послуга реєстрації ТОВ із держреєстратором була запущена ще в жовтні 2020 року, і нею скористалися близько 13 тис. українців.

Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час, — наголосив Федоров. — Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно.

Нагадаємо, в уряді нещодавно анонсували запровадження експериментальної послуги «єВідрядження» на порталі «Дія», яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати за кордон під заставу.