Встановлено ще трьох рашистів, які чинили злочини проти жителів Київщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174285-vstanovleno-sche-troh-rashystiv-yaki-chynyly-zlochyny-proty-jyteliv-kyyivschyny-foto.htmlРакурс
СБУ зібрала докази щодо ще трьох російських військових, котрі чинили воєнні злочини в ході російської окупації Київщини.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомляє прес-центр спецслужби.
Йдеться про таких російських воєнних злочинців:
- підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр);
- контрактника Олексія Токмакова;
- контрактника Олексія Крошкіна.
Зазначається, що підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об'єктів, що спричинило значні руйнування громадських об'єктів і загибель мирних жителів. Зокрема, через його накази постраждали люди у:
- шести селах Броварського району Київської області (Лук'янівка, Першотравневе, Гоголів, Світильня, Богданівка, Шевченкове);
- трьох селах Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань, Новий Биків).
Наразі вказаному рашисту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій);
- ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).
Стосовно контрактників Токмакова та Крошкіна встановлено, що 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.
За свідченнями очевидця, Олексій Токмаков віддав завідомо злочинний наказ розстріляти мирного чоловіка, а його підлеглий, контрактник Олексій Крошкін, цей наказ виконав, — зазначають в СБУ.
Також встановлено місця дислокації керівних штабів двох окремих військових підрозділів, які окупували Гостомель, та вилучені списки особового складу «елітного» підрозділу поліції росгвардії рф.
Викриття воєнних злочинців триває.