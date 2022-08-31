Російські окупанти чинили злочини проти мирних жителів

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СБУ зібрала докази щодо ще трьох російських військових, котрі чинили воєнні злочини в ході російської окупації Київщини.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомляє прес-центр спецслужби.

Йдеться про таких російських воєнних злочинців:

підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр);

контрактника Олексія Токмакова;

контрактника Олексія Крошкіна.

Зазначається, що підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об'єктів, що спричинило значні руйнування громадських об'єктів і загибель мирних жителів. Зокрема, через його накази постраждали люди у:

шести селах Броварського району Київської області (Лук'янівка, Першотравневе, Гоголів, Світильня, Богданівка, Шевченкове);

трьох селах Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань, Новий Биків).

Наразі вказаному рашисту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Стосовно контрактників Токмакова та Крошкіна встановлено, що 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.

За свідченнями очевидця, Олексій Токмаков віддав завідомо злочинний наказ розстріляти мирного чоловіка, а його підлеглий, контрактник Олексій Крошкін, цей наказ виконав, — зазначають в СБУ.

Також встановлено місця дислокації керівних штабів двох окремих військових підрозділів, які окупували Гостомель, та вилучені списки особового складу «елітного» підрозділу поліції росгвардії рф.

Викриття воєнних злочинців триває.