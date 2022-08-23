Повідомлено про підозру рашистам, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові, фото: ДБР

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ДБР повідомило підозру російським військовим, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові на початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба ДБР.

Йдеться про двох російських військових 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (військова частина 69647, с. Кяхта, Бурятія).

Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття «живим» щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства, — наголошують у ДБР. — Також вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів.

Зазначається, що вказаним російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.