СБУ перехопила наказ окупанта розстрілювати цивільних. Скріншот з відео

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Воєнні злочини російських військових в Україні продовжує документувати Служба безпеки України.

Спецслужба перехопила, як військовий рф наказав розстріляти цивільних, і знайшла чоловіка, який вижив. Також правоохоронці зібрали повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомили йому про підозру. Злочинець — це старший лейтенант зс рф антон струєв із позивним беркут, він підозрюється за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Про це 10 серпня повідомили в прес-центрі СБУ.

Виявилося, що командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини.

У розпорядженні СБУ — перехоплена телефонна розмова, в якій «Беркут» дає підлеглому цей злочинний наказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские — нах*й в расход, сука, всех!» — зазначили в спецслужбі.

Слідство встановило, що цей нелюд не лише віддавав накази, але й особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців у селах Мокрець і Заворичі. Окупант допитував їх із застосуванням тортур, вимагав надати інформацію про військовослужбовців ЗСУ, бійців тероборони та патріотично налаштованих односельчан.

У спецслужбі додали, що 22 березня після одного з таких жорстких допитів підлеглі беркута взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати. Однак селянин вижив після важкого поранення та вже упізнав вбивцю. Проти нього він зголосився свідчити у міжнародному суді.

Нагадаємо, російські загарбники, перебуваючи в п’яному стані, займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні лише для того, щоб розважитися. Перехоплена розмова окупантів доводить, що після чергової пиятики рашисти розстріляли село з гранатометів.