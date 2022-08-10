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ЗСУ «мінуснули» дев’ять російських літаків за добу. Фото:

ЗСУ «мінуснули» дев’ять російських літаків за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 сер 2022, 10:19
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Військові втрати росії у війні з Україною збільшуються з кожним днем.





За минулу добу, 9 серпня, українські військові ліквідували 160 ворожих солдатів, спопелили 15 танків, збили дев’ять літаків та знищили 10 бойових броньованих машин. Загалом вже знищено 42 тис. 800 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 42 тис. 800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків — 1 тис. 832 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 4 тис. 86 (+10) од,
  • артилерійських систем — 971 (+7) од,
  • РСЗВ — 261 (+0) од,
  • засоби ППО — 133 (+0) од,
  • літаків — 232 (+9) од,
  • гелікоптерів — 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 766 (+9),
  • крилаті ракети — 185 (+0),
  • кораблі/катери — 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 5 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 89 (+2).

У Генштабі наголосили, що вчора найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.

Втрати ворога за добу. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про різке збільшення щоденних втрат росіян в Україні. Наприклад, за 8 серпня російські воєнні злочинці залишили в українській землі 300 мертвих окупантів.

Джерело: Ракурс


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