ЗСУ «мінуснули» дев’ять російських літаків за добу. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною збільшуються з кожним днем.

За минулу добу, 9 серпня, українські військові ліквідували 160 ворожих солдатів, спопелили 15 танків, збили дев’ять літаків та знищили 10 бойових броньованих машин. Загалом вже знищено 42 тис. 800 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 42 тис. 800 (+160) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 832 (+15) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 86 (+10) од,

артилерійських систем — 971 (+7) од,

РСЗВ — 261 (+0) од,

засоби ППО — 133 (+0) од,

літаків — 232 (+9) од,

гелікоптерів — 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 766 (+9),

крилаті ракети — 185 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 5 (+7) од,

спеціальна техніка — 89 (+2).

У Генштабі наголосили, що вчора найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про різке збільшення щоденних втрат росіян в Україні. Наприклад, за 8 серпня російські воєнні злочинці залишили в українській землі 300 мертвих окупантів.