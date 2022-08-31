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Ракурс
Российские оккупанты, совершившие преступления против мирных жителей

Установлены еще три рашиста, совершавшие преступления против жителей Киевщины (ФОТО)

31 авг 2022, 19:30
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СБУ зібрала докази щодо ще трьох російських військових, котрі чинили воєнні злочини в ході російської окупації Київщини.





Про це сьогодні, 31 серпня, повідомляє прес-центр спецслужби.

Йдеться про таких російських воєнних злочинців:

  • підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр);
  • контрактника Олексія Токмакова;
  • контрактника Олексія Крошкіна.

Зазначається, що підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об'єктів, що спричинило значні руйнування громадських об'єктів і загибель мирних жителів. Зокрема, через його накази постраждали люди у:

  • шести селах Броварського району Київської області (Лук'янівка, Першотравневе, Гоголів, Світильня, Богданівка, Шевченкове);
  • трьох селах Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань, Новий Биків).

Наразі вказаному рашисту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Стосовно контрактників Токмакова та Крошкіна встановлено, що 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.

За свідченнями очевидця, Олексій Токмаков віддав завідомо злочинний наказ розстріляти мирного чоловіка, а його підлеглий, контрактник Олексій Крошкін, цей наказ виконав, — зазначають в СБУ.

Також встановлено місця дислокації керівних штабів двох окремих військових підрозділів, які окупували Гостомель, та вилучені списки особового складу «елітного» підрозділу поліції росгвардії рф.

Викриття воєнних злочинців триває.

Російські окупанти, які скоїли злочини проти мирних жителів, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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