Министры иностранных дел ЕС договорились остановить упрощенную выдачу виз россиянам

Министры иностранных дел ЕС договорились остановить упрощенную выдачу виз россиянамhttps://racurs.ua/n174284-ministry-inostrannyh-del-es-dogovorilis-ostanovit-uproschennuu-vydachu-viz-rossiyanam.htmlРакурс
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про повне призупинення дії угоди з росією стосовно спрощення візового режиму.
Про це сьогодні, 31 серпня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Ми спостерігаємо значне збільшення кількості перетинів кордону з росії до сусідніх держав. Це стає загрозою безпеці, — наголосив він.
Таким чином, візи росіянам видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин.
На прес-конференції у Празі після завершення засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ ЄС Боррель зазначив, що таке рішення значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це спільний підхід, який запобігатиме «візовому шопінгу» росіянами, їздити туди і сюди, — зазначив він.
Борель наголосив, що багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни.
Також міністри домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуть.
Крім того, домовлено, що буде розглянуте питання стосовно того, що робити з мільйонами вже наявних у росіян віз.
Було спільне розуміння, що це також має бути вирішено. І ця ситуація також потребує спільного підходу. Тому ми домовилися запросити комісію розглянути цю складну ситуацію та надати директиви, — зазначив Боррель.
Джерело: Жозеп Боррель, «Інтерфакс-Україна»