Міністри закордонних справ ЄС домовилися зупинити спрощену видачу віз росіянам

Росіянам буде важче отримати шенгенську візу, фото: voxeurop.eu

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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про повне призупинення дії угоди з росією стосовно спрощення візового режиму.

Про це сьогодні, 31 серпня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Ми спостерігаємо значне збільшення кількості перетинів кордону з росії до сусідніх держав. Це стає загрозою безпеці, — наголосив він.

Таким чином, візи росіянам видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин.

На прес-конференції у Празі після завершення засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ ЄС Боррель зазначив, що таке рішення значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це спільний підхід, який запобігатиме «візовому шопінгу» росіянами, їздити туди і сюди, — зазначив він.

Борель наголосив, що багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни.

Також міністри домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуть.

Крім того, домовлено, що буде розглянуте питання стосовно того, що робити з мільйонами вже наявних у росіян віз.

Було спільне розуміння, що це також має бути вирішено. І ця ситуація також потребує спільного підходу. Тому ми домовилися запросити комісію розглянути цю складну ситуацію та надати директиви, — зазначив Боррель.

Джерело: Жозеп Боррель, «Інтерфакс-Україна»