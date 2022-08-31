Українські військові знищують рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174288-yak-zdiysnuut-profesiynu-dezinsekciu-vid-rashystiv-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Українські військові зі 128-ї бригади показали, як здійснюється знищення за допомогою безпілотника групи рашистів, котрі заховалися в окопах.

Відповідне відео сьогодні, 31 серпня, опубліковане на сторінці 128-ї бригади в соціальній мережі Фейсбук.

У вас завелися таргани та інші паразити? 128 бригада має рішення, — зазначається в описі до відео. — Проводимо професійну дезінсекцію та деокупацію у ваших домівках.

Нагадаємо, рашисти за минулу добу, 30 серпня, втратили приблизно 350 осіб, 20 танків та 12 артилерійських систем.