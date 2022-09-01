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Ракурс
Кремль в очередной раз перенес дату псевдореферендумов на оккупированных территориях

Кремль в очередной раз перенес дату псевдореферендумов на оккупированных территориях

1 сен 2022, 15:42
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Кремль вчергове переніс дату псевдореферендумів на окупованих територіях — попередньо на 4 листопада.





Окупанти заявляють, що фейкові референдуми можуть відбутися наприкінці осені: одночасно на всіх захоплених територіях — у так званих угрупованнях лнр, днр, у Запорізькій та Херсонській областях.

Або ж спочатку псевдореферендуми відбудуться на Херсонщині та в окупованих містах Запорізької області у вересні, а до кінця осені — у фейкових лнр та днр.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, коментуючи, що «все залежатиме від ситуації на фронтах».

Оптимістичний сценарій — проведення «референдумів» у вересні — швидше за все, реалізований не буде, — цитує «РБК» пропагандистів.

За словами джерел «Медузи», на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей у загарбників «до „голосування“ майже все готове».

Источник: Ракурс


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