На встрече лукашенко со школьниками один из них показал табличку со словом "спасите"

https://racurs.ua/n174316-na-vstreche-lukashenko-so-shkolnikami-odin-iz-nih-pokazal-tablichku-so-slovom-spasite-video.html

Ракурс

На зустрічі білоруського диктатора олександра лукашенка зі школярами один із них показав табличку зі словом «Рятуйте».

На заході під назвою «Історична пам’ять — дорога в майбутнє" самопроголошений президент білорусі розмірковував про політику «неоліберальних» країн, спадщину СРСР та військові дії в Україні.

Школяр, який показує зошит із проханням про допомогу, потрапив у відеотрансляцію до кінця четвертої години заходу.

Перед цим інший учасник зустрічі розповів анекдот про Гітлера:

Зробив собі хлопець майку з портретом Гітлера в серці — прилетіло кілька ударів по голові, побили до напівсмерті, а він ще з кімнати не вийшов.

Лукашенко посміявся з цього.

Після цього школяр, що сидів позаду, показав табличку зі словом «Рятуйте».

У чаті трансляції відкритого уроку школярі теж просилися додому.