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Ракурс
На зустрічі лукашенка зі школярами один із них показав табличку зі словом "рятуйте"

На зустрічі лукашенка зі школярами один із них показав табличку зі словом «рятуйте» (ВІДЕО)

1 вер 2022, 19:17
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На зустрічі білоруського диктатора олександра лукашенка зі школярами один із них показав табличку зі словом «Рятуйте».





На заході під назвою «Історична пам’ять — дорога в майбутнє" самопроголошений президент білорусі розмірковував про політику «неоліберальних» країн, спадщину СРСР та військові дії в Україні.

Школяр, який показує зошит із проханням про допомогу, потрапив у відеотрансляцію до кінця четвертої години заходу.

Перед цим інший учасник зустрічі розповів анекдот про Гітлера:

Зробив собі хлопець майку з портретом Гітлера в серці — прилетіло кілька ударів по голові, побили до напівсмерті, а він ще з кімнати не вийшов.

Лукашенко посміявся з цього.

Після цього школяр, що сидів позаду, показав табличку зі словом «Рятуйте».

У чаті трансляції відкритого уроку школярі теж просилися додому.

Джерело: Ракурс


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