Bayraktar уничтожает "Акацию" - видео удара по российской САУ

https://racurs.ua/n174318-bayraktar-unichtojaet-akaciu-video-udara-po-rossiyskoy-sau.html

Ракурс

Знищення ворожої самохідної артилерійської установки 2С3 «Акація» за допомогою БПЛА «Bayraktar TB2» потрапило на відео.

Інша російська САУ 2С3 «Акація» була знищена на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами.

Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи.

Нагадаємо, САУ 2С3 «Акація» має калібр 152 мм, а також розрахунок з чотирьох членів екіпажу. Ефективну дальність стрільби цієї САУ становить 20 км.