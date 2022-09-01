Бездомных Санкт-Петербурга пытаются законтрактовать в армию россии

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Пітерських бомжів агітують вступати в губернаторський «добробат», який поїде на війну в Україну

Про це повідомляє місцеве медіа «Ротонда» з посиланням на організацію «Нічліжка», яка опікується безхатьками міста.

Представники Фрунзенського району Пітера намагалися поширити через цю організацію агітаційні листівки із закликом вступати до лав армії. Цю інформацію журналістам підтвердили й в райадміністрації.

За словами російських чиновників так вони прагнуть поширити інформацію про можливості служби в зс рф «всім, кому можливо».

З липня у Санкт-Петербурзі йде вербування до трьох батальйонів, які створюють під егідою губернатора області. Рекрутинг доручили провести муніципальним депутатам та керівникам підприємств.

Окрім заробітної плати майбутнім окупантам обіцяють одноразові виплати у 300 тис. рублів з бюджету міста. Утім, як констатують журналісти, за два місяці достатньої кількості охочих їхати в Україну в Пітері не знайшли.