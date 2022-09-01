Безхатьків Санкт-Петербурга намагаються законтрактувати на військову службу в зс рф

https://racurs.ua/ua/n174321-bezhatkiv-sankt-peterburga-namagautsya-zakontraktuvaty-v-armiu-rosiyi-foto.html

Ракурс

Пітерських бомжів агітують вступати в губернаторський «добробат», який поїде на війну в Україну

Про це повідомляє місцеве медіа «Ротонда» з посиланням на організацію «Нічліжка», яка опікується безхатьками міста.

Представники Фрунзенського району Пітера намагалися поширити через цю організацію агітаційні листівки із закликом вступати до лав армії. Цю інформацію журналістам підтвердили і в райадміністрації.

За словами російських чиновників так вони прагнуть поширити інформацію про можливості служби в зс рф «всім, кому можливо».

З липня у Санкт-Петербурзі йде вербування до трьох батальйонів, які створюють під егідою губернатора області. Рекрутинг доручили провести муніципальним депутатам та керівникам підприємств.

Окрім заробітної плати майбутнім окупантам обіцяють одноразові виплати у 300 тис. рублів з бюджету міста. Утім, як констатують журналісти, за два місяці достатньої кількості охочих їхати в Україну в Пітері не знайшли.