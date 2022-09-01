Щоденники з триколором і депутат з пістолетом на уроці - 1 вересня в окупованому Маріуполі

У Маріуполі замість гучно анонсованих загарбниками 16 шкіл 1 вересня відкрилися для школярів п’ять.

Це школи № 5; № 7; № 26; № 41; № 65. Всі інші перейшли в стан «онлайн» освіти, повідомив у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Очікувано замість гучно анонсованих 16 шкіл відомо про відкриття… п’яти. Всі інші перейшли в стан «онлайн» освіти. Тобто, в реальних умовах Маріуполя — в стан «нікуди». Де поділись всі ці обіцяні ремонти, не зрозуміло, мабуть, гроші знову осіли по кишенях росіян та колаборантів, — написав Андрющенко.

Він також зазначив, що місто наразі залишається наднебезпечним, бо 120-мм міни лежать просто посеред вулиць і досі не розміновані. В тому числі на вулиці, по якій діти мають йти в школу щодня.

Питання в часі, коли воно здетонує та знов забере життя маріупольських діточок. Російська мраZота. Закінчуйте розмінування місць пограбування та забезпечте мінімальну безпеку маріупольцям! — наголосив радник мера.

Андрющенко повідомив також, що у Маріуполі в школі № 41, де загарбники не спромоглися навіть засклити вибиті шибки, військові оточили будівлю і перевіряли на вході дитячі рюкзаки.

А у школу № 65 у Маріуполі у клас до першачків прийшов російський депутат державної думи Дмитро Саблін із пістолетом на поясі.

Він опублікував відповідну фотографію і написав:

А ось так перше вересня виглядає очами окупантів. Вся мраZота приперлась в перший клас школи 65 в Центральному район для гарних фото. Депутат держдуми — куратор по Маріуполю саблін — приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвинтівку і вб'є? При тому, що на вході в школу всі діти обшукані російськими окупантами. МраZота як вона є…

У зруйнованому російськими нацистами місті діти з нагоди Дня знань отримали від окупаційної влади щоденники з гербом країни-агресорки, ворожим триколором та написом «Россия». Про це повідомив телеведучий Андрій Бєдняков на сторінці в Instagram.