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Дневники с триколором и депутат с пистолетом на уроке — 1 сентября в оккупированном Мариуполе (ФОТО)
Дневники с триколором и депутат с пистолетом на уроке — 1 сентября в оккупированном Мариуполе (ФОТО)https://racurs.ua/n174320-dnevniki-s-trikolorom-i-deputat-s-pistoletom-na-uroke-1-sentyabrya-v-okkupirovannom-mariupole.htmlРакурс
У Маріуполі замість гучно анонсованих загарбниками 16 шкіл 1 вересня відкрилися для школярів п’ять.
Це школи № 5; № 7; № 26; № 41; № 65. Всі інші перейшли в стан «онлайн» освіти, повідомив у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Очікувано замість гучно анонсованих 16 шкіл відомо про відкриття… п’яти. Всі інші перейшли в стан «онлайн» освіти. Тобто, в реальних умовах Маріуполя — в стан «нікуди». Де поділись всі ці обіцяні ремонти, не зрозуміло, мабуть, гроші знову осіли по кишенях росіян та колаборантів, — написав Андрющенко.
Він також зазначив, що місто наразі залишається наднебезпечним, бо 120-мм міни лежать просто посеред вулиць і досі не розміновані. В тому числі на вулиці, по якій діти мають йти в школу щодня.
Питання в часі, коли воно здетонує та знов забере життя маріупольських діточок. Російська мраZота. Закінчуйте розмінування місць пограбування та забезпечте мінімальну безпеку маріупольцям! — наголосив радник мера.
Андрющенко повідомив також, що у Маріуполі в школі № 41, де загарбники не спромоглися навіть засклити вибиті шибки, військові оточили будівлю і перевіряли на вході дитячі рюкзаки.
А у школу № 65 у Маріуполі у клас до першачків прийшов російський депутат державної думи Дмитро Саблін із пістолетом на поясі.
Він опублікував відповідну фотографію і написав:
А ось так перше вересня виглядає очами окупантів. Вся мраZота приперлась в перший клас школи 65 в Центральному район для гарних фото. Депутат держдуми — куратор по Маріуполю саблін — приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвинтівку і вб'є? При тому, що на вході в школу всі діти обшукані російськими окупантами. МраZота як вона є…
У зруйнованому російськими нацистами місті діти з нагоди Дня знань отримали від окупаційної влади щоденники з гербом країни-агресорки, ворожим триколором та написом «Россия». Про це повідомив телеведучий Андрій Бєдняков на сторінці в Instagram.
Надіслали підписники з Маріуполя. Кажуть, що «ось це» дають школярам, — написав розлючений Бєдняков.
Тим часом у місті зафіксували рух військової техніки рф з позначкою «V» у бік виїзду на селище Мангуш і далі до Бердянська.
Сьогодні біля 8:30 сім вантажівок з позначкою «V» з БК в’їхали в Маріуполь з напрямку Донецька. Через зупинку в ТЦ Метро проїхали в бік Мангуша. Зранку 17 вантажівок з військовими («жива сила») з Мангуша виїхало в напрямку Бердянська, — написав Андрющенко.
Він зазначив, що в місті також зафіксовано приїзд командно-штабної машини Р-149бмр кушетка-б.
Пов’язуємо це з великою концентрацію топ-мраZоти з росії, — пояснив радник мера.
Маріуполь наразі без нормального постачання електрики, води, газу. З початку російського вторгнення у місті загинули приблизно 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тис. депортовані в росію і на тимчасово захоплені території Донецької області.
Агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.
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