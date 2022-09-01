Больше всего отминусованных россиян на южном направлении – Генштаб

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Рашисти й далі рвуться повністю контролювати територію Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

У зведенні Генштабу на вечір 1 вересня повідомляється, що ЗСУ змусили російські війська відійти на Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському й Авдіївському напрямках.

Війська рф зазнають найбільших втрат на південному напрямку. Генштаб повідомив, що 29−31 серпня по росіянах завдали низку ударів з використанням ударних літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, а також сучасних РСЗВ.

Під час онлайн-брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів, що найбільше втрат ворогу завдано на південному напрямку, де ракетними військами і артилерією спільно з авіацією знищено пункти управління, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, ворожа техніка разом з особовим складом, а також засоби його ППО.

Крім того, під постійним вогневим впливом знаходяться ключові мости Херсонської області — Антонівський, Каховський, Даріївський автомобільні мости, а також Антонівський залізничний міст, через який ворог здійснював перекидання своїх військ та техніки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога здійснили спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку росіяни наступальними та штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне. Штурм захлинувся, ворог зазнав втрат і відійшов.