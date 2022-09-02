ISW заявил, что россия не может провести референдумы, потому что неспособна бороться с движением сопротивления на оккупированных территориях

https://racurs.ua/n174326-rossiya-ne-mojet-provesti-referendumy-potomu-chto-ne-sposobna-borotsya-s-dvijeniem.html

Ракурс

росія дедалі частіше визнає, що неспроможна провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Агресор нездатний боротися з місцевим рухом опору.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у Кремлі хотіли до літа 2022 року захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Проте, цей план повністю провалився.

Нездатність російських військових взяти під контроль ці території підірвала перспективи влаштувати великі «операції» — масштабні псевдореферендуми в окупованих регіонах, — зазначили в ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що Москва «продовжуватиме поширювати концепцію масштабних псевдореферендумів в інформаційному просторі».

Раніше Інститут вивчення війни оприлюднив дані про контрнаступ на Херсонщині. Аналітики вважають, що він не увінчається успіхом чи провалом за день або тиждень — Україна не має достатньо сил для блискавичної операції. Натомість протягом місяців вона атакувала російські командні пункти, порушувала логістику військ рф.

Українці та Захід не мають піддаватися інформаційним операціями рф: йдеться про те, що міноборони росії одразу почало подавати контрнаступу України як провал. Причин вважати, що час для початку контрнаступу був недоречним, там не бачать.

«Ракурс» повідомляв, що Кремль вчергове переніс дату псевдореферендумів на окупованих територіях — попередньо на 4 листопада.

Окупанти заявляють, що фейкові референдуми можуть відбутися наприкінці осені: одночасно на всіх захоплених територіях — у так званих угрупованнях лнр, днр, у Запорізькій та Херсонській областях. Або ж спочатку псевдореферендуми відбудуться на Херсонщині та в окупованих містах Запорізької області у вересні, а до кінця осені — у фейкових лнр та днр.