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Смог в Киеве - ситуация усложняется сезонной метеорологической дымкой
Смог в Киеве — ситуация усложняется сезонной метеорологической дымкойhttps://racurs.ua/n174331-smog-v-kieve-situaciya-uslojnyaetsya-sezonnoy-meteorologicheskoy-dymkoy.htmlРакурс
Смог над Києвом висить декілька днів. Його причини — торф’яні пожежі, які спричинили задимленість у столиці.
Їх гасять в регіоні вже декілька днів поспіль. Наразі горить торф’яник у Вишгородському районі поблизу Соснівки, повідомили 2 вересня в Міністерстві внутрішніх справ.
Киян закликають закрити вікна та обмежити перебування на вулиці, оскільки в місті спостерігається сильне задимлення повітря.
Ситуація ускладнюється сезонним явищем — метеорологічною димкою (накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря).
В МВС нагадали, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: закрити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря. У МВС просять у разі виявлення осередків загоряння телефонуйте до Служби порятунку 101.
За даними сервісу IQ-Air, українська столиця станом на зараз на 2 місці за рівнем забруднення повітря серед усіх міст світу. Гірша ситуація тільки в столиці Чилі, Сантьяго.
Концентрація PM2,5 у Києві нині у 7,1 разу перевищує річне нормативне значення ВООЗ для якості повітря.
Частини PM2,5 здатні долати аерогематичний бар'єр у легенях та потрапляти в кровоносну систему. Хронічний вплив зважених частинок посилює ризик розвитку серцево-судинних та респіраторних захворювань, а також раку легень, — пояснюють у ВООЗ.
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