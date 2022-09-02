Смог в Киеве - ситуация усложняется сезонной метеорологической дымкой

https://racurs.ua/n174331-smog-v-kieve-situaciya-uslojnyaetsya-sezonnoy-meteorologicheskoy-dymkoy.html

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Смог над Києвом висить декілька днів. Його причини — торф’яні пожежі, які спричинили задимленість у столиці.

Їх гасять в регіоні вже декілька днів поспіль. Наразі горить торф’яник у Вишгородському районі поблизу Соснівки, повідомили 2 вересня в Міністерстві внутрішніх справ.

Киян закликають закрити вікна та обмежити перебування на вулиці, оскільки в місті спостерігається сильне задимлення повітря.

Ситуація ускладнюється сезонним явищем — метеорологічною димкою (накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря).

В МВС нагадали, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: закрити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря. У МВС просять у разі виявлення осередків загоряння телефонуйте до Служби порятунку 101.

За даними сервісу IQ-Air, українська столиця станом на зараз на 2 місці за рівнем забруднення повітря серед усіх міст світу. Гірша ситуація тільки в столиці Чилі, Сантьяго.

Концентрація PM2,5 у Києві нині у 7,1 разу перевищує річне нормативне значення ВООЗ для якості повітря.