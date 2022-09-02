Россияне найдут только 15 из запланированных 50 тыс. военных, чтобы провести учения "Восток-22"

https://racurs.ua/n174330-rossiyane-naydut-tolko-15-iz-zaplanirovannyh-50-tys-voennyh-chtoby-provesti-ucheniya-vostok-22.html

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Британська розвідка вважає, що у російських військових навчаннях «Схід-22″, які, попри війну в Україні, стартували 1 вересня, візьме участь не більше 15 тис. осіб особового складу.

росія публічно заявляла, що у навчаннях візьмуть участь 50 тис. військовослужбовців, проте малоймовірно, що цього року буде активно залучено понад 15 тис. особового складу. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях „Схід“ у 2018 році» — повідомляє розвідка у новому зведенні.

У Міноборони Великої Британії вважають, що військові дії росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як «Схід», «не змогли підтримати здатність збройних сил проводити великомасштабні та складні операції».

Такі заходи ретельно прописані, не заохочують ініціативу і насамперед націлені на те, щоб справити враження на російських лідерів та міжнародну аудиторію, заявляють у розвідці Британії.

Також британська розвідка повідомляє, що на півдні України тривають запеклі бої, у тому числі обстріли в Енергодарському районі, неподалік захопленої росією Запорізької АЕС.