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Ракурс
Росіяни знайдуть 15 із запланованих 50 тис. військових, щоб провести навчання "Схід-22"

Росіяни знайдуть тільки 15 із запланованих 50 тис. військових, щоб провести навчання «Схід-22»

2 вер 2022, 09:23
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Британська розвідка вважає, що у російських військових навчаннях «Схід-22″, які, попри війну в Україні, стартували 1 вересня, візьме участь не більше 15 тис. осіб особового складу.





росія публічно заявляла, що у навчаннях візьмуть участь 50 тис. військовослужбовців, проте малоймовірно, що цього року буде активно залучено понад 15 тис. особового складу. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях „Схід“ у 2018 році» — повідомляє розвідка у новому зведенні.

У Міноборони Великої Британії вважають, що військові дії росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як «Схід», «не змогли підтримати здатність збройних сил проводити великомасштабні та складні операції».

Такі заходи ретельно прописані, не заохочують ініціативу і насамперед націлені на те, щоб справити враження на російських лідерів та міжнародну аудиторію, заявляють у розвідці Британії.

Також британська розвідка повідомляє, що на півдні України тривають запеклі бої, у тому числі обстріли в Енергодарському районі, неподалік захопленої росією Запорізької АЕС.

Джерело: Ракурс


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