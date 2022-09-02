Вибухи у Криму завадили внуку путіна стартувати у чемпіонаті росії з автогонок

https://racurs.ua/ua/n174329-vybuhy-u-krymu-zavadyly-vnuku-putina-startuvaty-u-chempionati-rosiyi-z-avtogonok.html

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У чемпіонаті росії з картингу у класі «міні» у 2022 році бере участь 10-річний Роман Фаассен. Це син старшої доньки Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.

Гоночний етап 9−11 вересня мав відбутися в Євпаторії, але його перенесли до Грозного після вибухів на військовому аеродромі Саки, повідомляє «Настоящее время».

При цьому влада росії стверджує, що відпочинок у Криму безпечний.

Онук путіна виходив на трасу п’ять разів із шести можливих — у Грозному, Зеленограді, двічі у Рязані, а також у селищі Багаті Саби під Казанню. Фаассен представляє у змаганнях Москву. Збоку на автомобілі у нього розміщено прізвище та прапор росії. При цьому на ремені біля гонщика — прапори рф та Нідерландів. Його шолом пофарбований у жовто-жовтогарячі кольори, зверху — срібний двоголовий орел.

Новий розклад чемпіонату, в якому показано перенесення перегонів із Криму до Чечні, було опубліковано на сайті «Картинг Росії» 19 серпня, тобто після вибухів на аеродромі Саки та за день до вибухів у Бахчисараї.

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков у березні 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні, заявляв, що не бачить «жодних підстав, щоб ставити під сумнів курортний сезон».