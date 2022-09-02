Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрывы в Крыму помешали внуку путина стартовать в чемпионате россии по автогонкам

Взрывы в Крыму помешали внуку путина стартовать в чемпионате россии по автогонкам

2 сен 2022, 09:10
999

У чемпіонаті росії з картингу у класі «міні» у 2022 році бере участь 10-річний Роман Фаассен. Це син старшої доньки Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.





Гоночний етап 9−11 вересня мав відбутися в Євпаторії, але його перенесли до Грозного після вибухів на військовому аеродромі Саки, повідомляє «Настоящее время».

При цьому влада росії стверджує, що відпочинок у Криму безпечний.

Онук путіна виходив на трасу п’ять разів із шести можливих — у Грозному, Зеленограді, двічі у Рязані, а також у селищі Багаті Саби під Казанню. Фаассен представляє у змаганнях Москву. Збоку на автомобілі у нього розміщено прізвище та прапор росії. При цьому на ремені біля гонщика — прапори рф та Нідерландів. Його шолом пофарбований у жовто-жовтогарячі кольори, зверху — срібний двоголовий орел.

Новий розклад чемпіонату, в якому показано перенесення перегонів із Криму до Чечні, було опубліковано на сайті «Картинг Росії» 19 серпня, тобто після вибухів на аеродромі Саки та за день до вибухів у Бахчисараї.

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков у березні 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні, заявляв, що не бачить «жодних підстав, щоб ставити під сумнів курортний сезон».

Оточення там у Криму недружнє, але наші збройні сили та інші спеціалізовані відомства роблять все, щоб гарантувати безпеку, — говорив пєсков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров