Труханов записал обращение на "одесском языке" (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n174337-truhanov-zapisal-obraschenie-na-odesskom-yazyke-video.html

Ракурс

2 вересня з нагоди Дня міста на Думській площі урочисто підняли прапор Одеси.

У День міста хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії росії проти України.

Сьогодні ми всі об'єдналися. Одесити різного віку та національностей, конфесій та професій. Кожен робить свій внесок у майбутню Перемогу — на полі бою, у волонтерському центрі, на робочому місці. Разом ми — сила, — привітав одеситів міський голова Геннадій Труханов.

Мер Одеси окремо випустив у своїх соцмережах ролик із привітанням для одеситів.

Більшу частину відео Труханов розмовляє українською, проте у певний момент звертається до російських окупантів на тлі розбитої військової техніки рашистів та повідомляє, що мовне питання не роз'єднає одеситів. Після цього мер заговорив специфічною, як він розповів, «одеською мовою».

У медіа цю мову ще назвали специфічною бандитською, якою спілкуються герої російського серіалу «Ліквідація». У ньому автори показали боротьбу з бандитизмом в Одесі після закінчення Другої світової війни.