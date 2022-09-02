Европа на пороге рецессии – The Economist считает, что дальше может быть еще хуже

https://racurs.ua/n174342-evropa-na-poroge-recessii-the-economist-schitaet-chto-dalshe-mojet-byt-esche-huje.html

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Економіка Європи задихається через війну рф в Україні, пандемію та посуха.

Усі ці чинники були ніби в змові і призвели до енергетичної кризи, інфляції і невизначеності в економічному майбутньому Європи.

Однак у виданні The Economist вважають, що за кілька місяців справи можуть піти ще гірше, на це є кілька важливих причин.

Промисловість перебуває під тиском.

Попри високі ціни, промисловість поки що тримається та не здає позицій. Цьому сприяє те, що фірми виконують старі замовлення. Однак ці «запаси» замовлень не вічні.

Незабаром Європа відчує послаблення економіки. Ймовірно, найбільше постраждає промисловість на схід від Рейну. Нездорова схильність Німеччини покладатися на китайських покупців ставить під загрозу рівень попиту на товари регіону.

На цьому фоні все-таки виділяється Угорщина, де промисловість зростає завдяки інвестиціям у виробництво батарей, буму електромобілів і довгостроковим енергетичним контрактам.

Витрати у сфері послуг навряд зможуть утримати економіку континенту

Потужний туристичний сезон у Франції та на півдні Європи цього літа сприяв зростанню індустрії.

Але зрештою споживачі затягують паски в очікуванні холодної зими. Сфера послуг загалом може досягнути стагнації у найближчі місяці, а індустрії нерухомості та транспорту постануть перед труднощами.

Енергетична криза, ймовірно, збіжиться у часі з підвищенням облікових ставок

Недооцінивши зростання цін, європейський центробанк тепер серйозно налаштований опустити інфляцію до 2%, у серпні вона сягала 9,1%.

Власне, євро теж продовжує падати: вперше за 20 років він зрівнявся з доларом. Це все показує песимістичні погляди на майбутнє європейської економіки, позаяк слабша валюта сприяє інфляції коштом дорожчого імпорту, який впливає на реальні доходи, а отже і на споживання.

Такий стан речей говорить про те, що рецесії не уникнути, а найбільше вона зачепить Німеччину, Італію, Центральну і Східну Європу.

До цього часу європейські політики думали про те, як реагувати на зростання цін на енергоносії. Та незабаром нагальних проблем у них значно побільшає.

Рецесія — фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат (несприятливого шоку попиту). Це може спричинюватися різними подіями, наприклад фінансовими кризами, шоком зовнішньої торгівлі, несприятливим шоком пропозиції, пандемією чи лусканням економічної бульбашки. Характеризується нульовим ростом валового національного продукту (ВНП) (стагнація) чи його падінням протягом більше ніж півроку.