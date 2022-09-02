Страны G7 договорились ограничить цену на нефть из рф

https://racurs.ua/n174346-cenu-na-gaz-rf-nujno-ogranichit-glava-evrokomissii.html

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Обмежити ціни на нафту та нафтопродукти з росії домовилися країни «Великої сімки» G7 (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія).

Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити повну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі — надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуються за ціною, нижчою від «цінової межі», визначеної широкою коаліцією країн", — йдеться у заяві британського уряду.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може обмежити ціну на газ, що транспортується газогонами з росії, щоб пом’якшити наслідки маніпулювання енергоринком, до чого вдався режим воєнного злочинця володимира путіна.

Я твердо переконана, що настав час обмежити ціну на газ з російських газопроводів до Європи, — цитує заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн після зустрічі з керівництвом Християнсько-демократичного союзу Німеччини видання Ceske Noviny.

З її слів, окрім економії, інвестиції у відновлювані джерела — ще один спосіб впоратися зі зростанням цін на газ та електроенергію.

Жовтневі ф’ючерси на газ для європейського ринку коливалися у межах 213 євро за мегават-годину. Торік вони коштували 29 євро/МВт-год, а два роки тому — близько 15 євро/МВт-год. Ціни Можливість запровадження максимальних цін на російський газ через тиждень обговорять міністри енергетики країн ЄС, позачергове засідання яких скликало чеське головування в Раді ЄС.

Глава Єврокомісії також закликала до енергозбереження, конкретний план вона має представити в середині вересня.

Нагадаємо, віце-прем'єр росії олександр новак заявив, що москва не постачатиме нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Раніше ЗМІ писали, що країни G7 прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня — тоді набудуть чинності санкції ЄС щодо заборони морського імпорту сирої нафти рф.