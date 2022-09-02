Ціну на газ рф треба обмежити - президент Єврокомісії

https://racurs.ua/ua/n174346-cinu-na-gaz-rf-treba-obmejyty-glava-ievrokomisiyi.html

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Європейський Союз повинен обмежити ціну на газ, що транспортується газогонами з росії, щоб пом’якшити наслідки маніпулювання енергоринком, до чого вдався режим воєнного злочинця володимира путіна

Я твердо переконана, що настав час обмежити ціну на газ з російських газопроводів до Європи, — цитує заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн після зустрічі з керівництвом Християнсько-демократичного союзу Німеччини видання Ceske Noviny.

З її слів, окрім економії, інвестиції у відновлювані джерела — ще один спосіб впоратися зі зростанням цін на газ та електроенергію.

Жовтневі ф’ючерси на газ для європейського ринку коливалися у межах 213 євро за мегават-годину. Торік вони коштували 29 євро/МВт-год, а два роки тому — близько 15 євро/МВт-год. Ціни Можливість запровадження максимальних цін на російський газ через тиждень обговорять міністри енергетики країн ЄС, позачергове засідання яких скликало чеське головування в Раді ЄС.

Глава Єврокомісії також закликала до енергозбереження, конкретний план вона має представити в середині вересня.

Нагадаємо, віце-прем'єр росії олександр новак заявив, що москва не постачатиме нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

Раніше ЗМІ писали, що країни G7 прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня — тоді набудуть чинності санкції ЄС щодо заборони морського імпорту сирої нафти рф.