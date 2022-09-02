Глава Єврокомісії вимагає встановити стелю цін на російський газ із рф

https://racurs.ua/ua/n174345-glava-ievrokomisiyi-vymagaie-vstanovyty-stelu-cin-na-rosiyskyy-gaz-iz-rosiyi.html

Ракурс

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що настав час обмежити ціни на трубопровідний газ з росії.

Йдеться про трубопровідний газ з рф, заявила глава Єврокомісії. За її словами, такий захід може бути запропонований на європейському рівні.

Раніше лідери Групи семи (G7 — Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) говорили про плани обмежити ціни на російський газ, повідомляє Reuters.

Урсула фон дер Ляйєн 2 вересня сказала, що питання щодо обмеження цін обговорюватиметься 9 вересня на переговорах міністрів енергетики країн ЄС. Раніше фон дер Ляйєн наголошувала, що країнам ЄС вдалося заповнити газові сховища на 80% раніше, ніж це планувалося.

У відповідь на пропозицію фон дер Ляйєн заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв пригрозив Євросоюзу повною зупинкою постачань.

Для ЄС настав час запровадити стелю цін на трубопровідний газ із росії, — заявила тітонька фон дер як там Ляйєн. Буде як із нафтою. Російського газу у Європі просто не буде, — написав карликовий алкоголік у Твіттер.

За даними видання Financial Times, 2 вересня країни G7 оголосять про рішення встановити стелю цін на російську нафту, починаючи з грудня. Напередодні заступник прем'єра рф олександр новак заявив, що компанії з рф не будуть продавати нафту до країн, які оголосять про введення стелі.

Тим часом у Німеччині хочуть розібрати «Північний потік-2», а Shell виходить з проєкту зі зрідження газу «Сахалін-2».

Парламентська фракція «Вільних демократів» — одного з трьох членів правлячої «світлофорної коаліції» — закликала розібрати так і не запущений російський газогін «Північний потік-2».

«Вільні демократи» наголошують, що «Північний потік-2» від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, та зрештою нашкодив і Німеччині. Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати «Північний потік-2».

Водночас британсько-нідерландська Shell залишає проєкт зі зрідження газу «Сахалін-2», не погодившись із перереєстрацією компанії-оператора у російській юрисдикції. Shell володіє 27,5% акцій ЗПГ-проєкту «Сахалін-2».

На тлі заяви «Газпрому» про повну зупинку поставок «Північним потоком» з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3,5 тис. дол. за тисячу кубометрів.