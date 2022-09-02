Байден попросит Конгресс выделить еще 11,7 млрд долларов Украине

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Ракурс

Президент США Джо Байден попросить Конгрес виділити 11,7 млрд дол. для військової та фінансової підтримки України. Запит на надзвичайне фінансування також включатиме 2 млрд дол. для «усунення впливу війни росії в Україні на постачання енергоресурсів до США». Про це повідомив представник Білого дому, пише The Hill.

Зокрема, 7,2 млрд дол. будуть передані Пентагону. З них 4,5 млрд дол. американці планують витратити на зброю для України та поповнення запасів армії США. Ще 2,7 млрд дол. — на іншу оборонну та розвідувальну допомогу. Решта 4,5 млрд дол. підуть на підтримку діяльності Кабміну.

Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України та захистити свою демократію, і ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка України закінчилася, — заявив журналістам представник адміністрації президента США.

У Білому домі вказують, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Києву впродовж перших трьох місяців 2023 року фінансового року, який у США починається на початку жовтня.

Американський Конгрес схвалив виділення понад 53 млрд дол. у вигляді допомоги у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги для протидії російському вторгненню в Україну цього року.