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Ракурс
Девушка из роддома Мариуполя посещает школы вместе с оккупантами

Девушка из роддома Мариуполя посещает школы вместе с оккупантами (ВИДЕО)

2 сен 2022, 20:58
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Дівчина з Маріуполя, яка стала відомою після того, як російські війська 9 березня скинули бомби на пологовий будинок, зараз роздає кульки школярам у кольорах російського прапора і відвідує заходи, влаштовані окупаційною владою міста.





Таким чином так звана блогерка Маріанна Підгурська допомагає воєнним злочинцям росії рекламувати «відкриття шкіл» у зруйнованому путінською армією місті. Раніше вона заявляла про свою «аполітичність».

Нагадаємо, росія поширювала фейк, що бомбардування пологового будинку і лікарні у Маріуполі і фото вагітних у будівлі були постановочними, а роль вагітної нібито зіграла блогерка Підгурська. Після цього росіяни почали цькувати дівчину в соцмережах. Водночас українці почали писати дівчині слова підтримки на її сторінці в Instagram.

Источник: Ракурс


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