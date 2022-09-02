Дівчина з пологового Маріуполя відвідує школи міста разом з окупантами

https://racurs.ua/ua/n174360-divchyna-z-pologovogo-mariupolya-vidviduie-shkoly-mista-razom-z-okupantamy-video.html

Ракурс

Дівчина з Маріуполя, яка стала відомою після того, як російські війська 9 березня скинули бомби на пологовий будинок, зараз роздає кульки школярам у кольорах російського прапора і відвідує заходи, влаштовані окупаційною владою міста.

Таким чином так звана блогерка Маріанна Підгурська допомагає воєнним злочинцям росії рекламувати «відкриття шкіл» у зруйнованому путінською армією місті. Раніше вона заявляла про свою «аполітичність».

Нагадаємо, росія поширювала фейк, що бомбардування пологового будинку і лікарні у Маріуполі і фото вагітних у будівлі були постановочними, а роль вагітної нібито зіграла блогерка Підгурська. Після цього росіяни почали цькувати дівчину в соцмережах. Водночас українці почали писати дівчині слова підтримки на її сторінці в Instagram.