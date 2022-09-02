МАГАТЭ оставит двух представителей на ЗАЭС - Гросси

https://racurs.ua/n174363-magate-ostavit-dvuh-predstaviteley-na-zaes-grossi.html

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Ситуацію на Запорізькій АЕС прокоментував генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі під час брифінгу для ЗМІ у Відні 2 вересня. Він підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників МАГАТЕ.

Про це Ґроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в четвер він очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.

Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього… ми встановлюємо постійну присутність на місці — цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу, — сказав Ґроссі.

З його слів, у ЗАЕС «склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили», і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. росія також звезла військову техніку на територію станції й розмістила там своїх солдат. Кремль відкидає заклики про демілітаризацію атомної станції.

У Генштабі ЗСУ вказали, що путінські війська відвели техніку із ЗАЕС перед візитом МАГАТЕ — близько 100 одиниць перемістили на завод «Атом Енергомаш», решту — розосередили у найближчих населених пунктах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони 1 вересня повідомляли, що «на Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників «росатому».