Россияне перекрывали Крымский мост, чтобы вывезти семьи и награбленное – Гуменюк

https://racurs.ua/n174365-rossiyane-perekryvali-krymskiy-most-chtoby-vyvezti-semi-i-nagrablennoe-gumenuk.html

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Воєнні злочинці росії, які займаються на тимчасово окупованих територіях південних областей України мародерством, почали вивозити вкрадене в українців майно з Херсонської області до тимчасово окупованого Криму. Звідти мародери вивозять його та свої родини в росію через Керченський міст.

Про це повідомила речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Росіяни недаремно перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно — і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване і свої сім’ї, — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кримський міст підлягає знищенню, оскільки через нього перекидається підкріплення для сил агресора. Зі слів Данілова, воєнний злочинець рф володимир путін може зберегти міст, якщо виведе війська з Криму.