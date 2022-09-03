ПВО отразило масштабную ракетную атаку на Днепр

https://racurs.ua/n174367-pvo-otrazilo-masshtabnuu-raketnuu-ataku-na-dnepr.html

Ракурс

Українська ППО відбила масштабну ракетну атаку на Дніпро.

Збройні сили у ніч проти 3 вересня збили всі п’ять ракет, які росіяни запустили на місто-мільйонник. Це сталося у Дніпровському районі.

Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав", — йдеться в дописі голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Крім того, по Нікопольському району Дніпропетровщини окупанти вдарили із «Градів» та важкої артилерії. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів. У Широківській громаді є руйнування приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв.