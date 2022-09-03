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МВД назвало количество жертв гражданского населения из-за войны россиян в Украине

МВД назвало число жертв гражданского населения из-за войны россиян в Украине

3 сен 2022, 08:09
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Від початку повномасштабної війни від ворожих обстрілів в Україні загинули понад 7 тис. мирних жителів, ще 5,5 тис. отримали поранення.





Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону #UAразом.

Від 24 лютого зафіксували понад 22 тис. обстріляв, які уразили понад 24 тис. цивільних об'єктів.

Поліція почала 1 тис. 255 кримінальних проваджень за фактами співпраці українців із державою-агресором. У цих провадженнях повідомлено по підозру понад 200 ймовірним колаборантам, понад 100 проваджень скеровано до суду.

22 серпня командувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з російською федерацією.

Источник: Ракурс


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