МВС назвало кількість жертв цивільного населення через війну росіян в Україні

https://racurs.ua/ua/n174366-mvs-nazvalo-kilkist-jertv-cyvilnogo-naselennya-cherez-viynu-rosiyan-v-ukrayini.html

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Від початку повномасштабної війни від ворожих обстрілів в Україні загинули понад 7 тис. мирних жителів, ще 5,5 тис. отримали поранення.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону #UAразом.

Від 24 лютого зафіксували понад 22 тис. обстріляв, які уразили понад 24 тис. цивільних об'єктів.

Поліція почала 1 тис. 255 кримінальних проваджень за фактами співпраці українців із державою-агресором. У цих провадженнях повідомлено по підозру понад 200 ймовірним колаборантам, понад 100 проваджень скеровано до суду.

22 серпня командувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з російською федерацією.