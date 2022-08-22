Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У війні з рф загинули майже 9 тис. героїв — Залужний. Фото:

У війні з росією загинули майже 9 тис. героїв — Залужний

22 сер 2022, 15:24
999

Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з російською федерацією.





У війні гинуть не лише військовослужбовці, але й маленькі діти, які ні в чому не винні. Про це 22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив на форумі «Захисники. Перекличка», передає «Інтерфакс-Україна».

Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули, — зазначив Залужний.

Нагадаємо, у серпні в Офісі президента повідомили, що щодня у війні з російською федерацією гинуть про 30−50 українських військовослужбовців. А в червні Банкова повідомляла, що щоденні військові втрати України становлять від 100 до 200 осіб. Тоді така велика кількість загиблих була пов’язана через відсутність паритету між українськими і російськими військовими можливостями.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів