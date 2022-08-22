У війні з рф загинули майже 9 тис. героїв — Залужний. Фото:

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Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з російською федерацією.

У війні гинуть не лише військовослужбовці, але й маленькі діти, які ні в чому не винні. Про це 22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив на форумі «Захисники. Перекличка», передає «Інтерфакс-Україна».

Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули, — зазначив Залужний.

Нагадаємо, у серпні в Офісі президента повідомили, що щодня у війні з російською федерацією гинуть про 30−50 українських військовослужбовців. А в червні Банкова повідомляла, що щоденні військові втрати України становлять від 100 до 200 осіб. Тоді така велика кількість загиблих була пов’язана через відсутність паритету між українськими і російськими військовими можливостями.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»