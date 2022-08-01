Кількість загиблих з початку війни цивільних медиків назвав Ляшко

В Україні вже загинули майже 20 цивільних медиків, фото: «Донбас-онлайн»

https://racurs.ua/ua/n173280-kilkist-zagyblyh-z-pochatku-viyny-cyvilnyh-medykiv-nazvav-lyashko.html

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В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення під час виконання своїх професійних обов’язків загинули 18 цивільних медичних працівників, ще 56 отримали складні поранення.

Про це сьогодні, 1 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Також за цей час знищені 87 «швидких», ще 241 авто захопили рашисти.

Також рашисти пошкодили вже 884 об'єкти закладів охорони здоров’я, 123 — зруйновані повністю.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, напевно, не було жодного дня, коли б ворог не обстріляв медичну інфраструктуру, — наголошує Ляшко.

Так, сьогодні у Миколаєві в ході чергового російського обстрілу зазнала руйнувань міська лікарня швидкої медичної допомоги.