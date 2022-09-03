Украинские военные на Донбассе сбили российский вертолет Ка-52

https://racurs.ua/n174381-ukrainskie-voennye-na-donbasse-sbili-rossiyskiy-vertolet-ka-52.html

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Українські військові на Донбасі збили російський гелікоптер Ка-52.

Ворожу літальну машину приземлили о 10.30 зенітні ракетні підрозділи.

Крім «Алігатора» ПВО збила 3 вересня безпілотний літальний апарат «Форпост».

Крім того, протиповітряна оборона України вночі знищила російські крилаті ракети, якими окупанти обстріляли Дніпропетровську область.

Про знешкодження ворожої зброї повідомило повітряне командування «Схід».

У ніч на 3 вересня росіяни випустили в бік міста Дніпра п’ять крилатих ракет «Калібр». За даними українських військових, усі ракети знищила протиповітряна оборона у Дніпровському районі. Падіння уламків збитих в українському небі ракет спричинило кілька пожеж.