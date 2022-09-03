Гнида сезона и ригина - украинский шоу-бизнес презирает московскую предательницу Тодоренко

https://racurs.ua/n174382-gnida-sezona-i-rigina-ukrainskiy-shou-biznes-preziraet-moskovskuu-predatelnicu-todorenko.html

Ракурс

Співачка та модель Даша Астаф'єва висловилась про колишню українку Регіну Тодоренко, яка вийшла на червоний хідник у Москві, у той час, як російські військові щодня вбивають українців та обстрілюють Україну.

На такий крок колишньої одеситки Астаф'єва написала у себе в Інстаграм, що зрадниця Регіна перемагає у номінації «Гнида сезону». Крім того, вона підписала Тодоренко у сторіз — «ригіна підаренко».

Про чергову витівку путіністки Тодоренко не промовчав й інший український ведучий і блогер Анатолій Анатоліч. Він у фейсбук написав, що «хідник, яким прийшлася Тодоренко, червоний від того, що там всюди кров українців, яких окупанти вбили за пів року повномасштабної війни».

Давайте закриємо цю тему, і найголовніше цю людину для нас назавжди. Цинізм вищого рівня, що демонструє ця жінка вже мене навіть не дивує. Давайте вже зафіксуємо, що Українка не регінка

У липні Астаф'єва посміялася з імені новонародженого сина зрадниці Тодоренко, яка мовчить про війну росії проти України. Свою другу дитину та назвала Мир.

Вибір імені здивував українців, адже Тодоренко мовчить про звірства росіян в Україні. Вона, на думку Астаф'євої, не має жодного морального права навіть вимовляти слово «мир» уголос. У твіттері Астаф'єва порадила їй дати синові інше ім’я, доки не пізно.

Поки ще не пізно, раджу ригині тодоренко новонародженого сина переназвати з «Мир» на «путін» Так краще. З якого біса ти — чмоня — можеш навіть вимовляти це слово? — написала українська співачка, яка з перших днів повномасштабного вторгнення волонтерить.

Тодоренко була відома в україні як ведуча тревелшоу «Орел або решка».