Министр Ткаченко «стал горой» за Булгакова

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Ракурс

Музей письменника Михайла Булгакова у Києві «точно не варто чіпати», переконаний міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Так він відреагував на заклик Спілки письменників України закрити його. Там заявили, що Булгаков «ненавидів Україну й паплюжив її у своїх творах».

Мені дивно читати заяву спілки письменників. Чим їм завадив музей Булгакова у Києві, я не знаю. Булгаков киянин. Так, у його художніх творах були репліки героїв щодо визвольної боротьби на початку ХХ століття. Але я думаю, що музей не винен. Точно його не варто чіпати, — відповів Ткаченко на брифінгу в Мінкульті 3 вересня.

Письменники пропонують у приміщенні, де діє музей Булгакова, створити музей Олександра Кошиця. Директорка установи наголошує: видатний композитор мешкав за іншою адресою.

Міністр культур та інформаційної політики заперечує проти закриття і керівництво установи. Музей сьогодні займається історією Києва, його контекст набагато більше, аніж лише Булгаков, підкреслила у коментарях виданню «Вечірній Київ» директорка музею Булгакова Людмила Губіанурі.

Я думаю, що Спілці є чим займатися, ніж вирішувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна — точно не варто чіпати, — сказав Ткаченко.

Пропозиція Спілки письменників викликала жваве обговорення в мережі.