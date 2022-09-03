рамзан кадыров хочет уйти с поста главы Чечни. Фото: УП

https://racurs.ua/n174395-kadyrov-zayavil-o-jelanii-uyti-s-posta-glavy-chechni-video.html

Ракурс

рамзан кадиров, глава чечні й воєнний злочинець, вже хоче йти з посади глави республіки.

Очільники чеченських бойовиків записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку. Відповідне відео кадиров опублікував у Telegram.

Сьогодні дізнався, що я, виявляється, «довгожитель» серед діючих глав суб'єктів російської федерації. Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте, — зазначив окупант.

У 2007 році кадирова призначили главою чеченської республіки.

Як відомо, у серпні українські правоохоронні органи повідомили рамзану кадирову про підозру у причетності до воєнних злочинів в Україні. У вторгненні задіяні підрозділи росгвардії з чечні, яких ще називають «кадирівцями». У перші місяці війни ці окупанти лише осоромилися тим, що знімали дивні відео. За це вони отримали прізвисько «тік-ток війська».

Нагадаємо, у березня рамзан кадиров хвалькувато заявляв, що перебуває в Україні й навіть публікував «відеодокази». Однак журналісти дізналися, що насправді глава чеченських бойовиків записував це відео за межами України.