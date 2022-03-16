Кадиров зняв відео не в Україні, воїни запустили флешмоб “шотиОслодон”

https://racurs.ua/ua/n168482-kadyrov-znyav-video-ne-v-ukrayini-voyiny-zapustyly-fleshmob-shotyoslodon-video.html

Ракурс

Відео зі зрадником чеченського народу, якого контролює військовий злочинець володимир путін, рамзаном кадировим було зняте за межами України. Видання «Українська правда» провело розслідування, яке підтвердило, що глава Чечні насправді протягом останнього тижня не був на території нашої держави, про що він неодноразово заявляв на своїх сторінках у соцмережах та у пропагандистських відео.

За даними джерел видання в СБУ, кадиров використовує два телефонні номери і за останній тиждень вони не приєднувалися до українських вишок звʼязку. Окрім цього, журналісти 13 березня написали кадирову в Телеграм й представилися російським ЗМІ. Це повідомлення містило приховане посилання, яке після переходу відображає місцерозташування номеру. Того ж дня кадиров перейшов за посиланням і сервіс видав, що він був у Грозному.

У відповідь на витівки фашиста кадирова наші воїни запустили флешмоб, який розвінчує міф про стійкість бійців-тіктокерів #шотиОслодон.

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Нагадаємо, 13 березня кадиров заявив, що перебуває в Україні, де зустрічається з підконтрольними кремлю чеченськими фашистами. 15 березня у своєму Телеграм-каналі кадиров опублікував відео, на якому він вже повернувся до Чечні.