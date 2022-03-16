У Дніпрі затримали осіб, які знімали адмінбудівлі, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n168481-dyversantiv-z-ordo-zatrymaly-u-dnipri-foto.html

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У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, які знімали на відео адмінбудівлі органів влади.

Під час перевірки у телефонах вказаних осіб виявили зображення з атрибутами так званої «ДНР». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці займаються перевіркою затриманих на причетність до скоєння диверсій, — зазначається в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався вчора, 15 березня, у центрі міста на вулиці Курчатова.

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Поліція закликає громадян повідомляти про виявлення мародерів та підозрілих осіб.

Заступник начальника управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс під час брифінгу сьогодні, 16 березня, повідомив, що впродовж минулої доби до поліції надійшло близько 700 орієнтувань щодо ймовірних диверсійних груп, вісім з яких підтвердилися.